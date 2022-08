Hoe zou het nog zijn met... Ivan Santini?

Wie kent hem nu niet, Ivan Santini? De boomlange spits die tussen 2013 en 2019 in onze Jupiler Pro League rondliep heeft er al een mooie carrière opzitten en is nu klaar voor de volgende stap. Hie zou het nog zijn met... Ivan Santini?

Ivan Santini begon te voetballen in zijn geboortestad Zadar. Daar kwam Inter Zapresic hem wegplukken waarna hij zijn thuisland Kroatië verliet voor een Oostenrijks avontuur bij de jeugd van Salzburg. Tussen de zomer van 2008 en februari 2009 leek de voetbalcarrière van Santini aan een zijden draadje te hangen. De spits zat namelijk zonder club tot het Duitse Ingolstadt hem voor een half seizoen vastlegde. Veel wedstrijden speelde hij er niet en dus liet hij er ook niet bepaald een goede indruk achter. Ze lieten hem dan ook transfervrij terugkeren naar Zadar.

Na drie jaar in z'n geboortestad te knallen was het tijd voor Santini om nog eens uit Kroatië te vertrekken. SC Freiburg haalde de boomlange spits terug naar Duitsland door hem voor anderhalf seizoen te huren. Daarna kwam Santini voor het eerst aan in ons land, want hij kwam transfervrij over van Zadar naar KV Kortrijk. Twee seizoenen lang was de Kroaat te bewonderen in het Guldensporenstadion en of ze er van hem hebben genoten. In 72 wedstrijden wist Santini 31 doelpunten te maken en deelde hij ook 13 assists uit. Voor geen enkele andere club in z'n carrière wist hij meer te scoren of meer assists te geven.

© Photonews

Naar de top

Ivan Santini maakte gedurende zijn twee seizoenen in de Jupiler Pro League zo'n indruk dat de topploegen interesse toonden in de Kroaat. Een bod van 1,6 miljoen euro werd goedgekeurd door Kortrijk en zo verhuisde de spits naar Standard in 2015. Ook in Luik draait Santini een heel goed seizoen. In 38 wedstrijden scoort hij 15 keer en geeft hij één assist. In de competitie deed Standard het niet geweldig, maar in de Beker van België schakelden ze Coxyde, STVV, Kortrijk en Genk uit om zo in de finale tegen Club Brugge te belanden. In die finale opende Dompé de score op assist van Santini. Nog voor het halfuur maakte Lior Refaelov gelijk met een knappe vrije trap. Twee minuten voor affluiten besliste ene Ivan Santini de bekerfinale alsnog door de 1-2 mooi tegen de netten te koppen. Santini pakte dus de beker met Standard en had een heel groot aandeel in de gewonnen finale.

Santini had op één seizoen tijd dus weldegelijk laten zien wat voor waarde hij kon hebben voor de Rouches uit Luik, maar daar wouden ze liever cashen voor de Kroatische spits. Ze waren niet helemaal overtuigd van Santini en wouden liever wat winst maken dus verkochten ze hem na amper één seizoen al weer door aan SM Caen voor een bedrag van 2,5 miljoen euro. De Kroatische spits werkte met Caen twee seizoenen af in de Ligue 1. In z'n eerste seizoen wist hij 15 keer te scoren en twee assists te geven in de competitie. Ook maakte hij nog een doelpunt in de Coupe de France. Zijn tweede seizoen beëindigde hij met elf doelpunten en één gegeven assist.

De laatste periode van Santini in België was die bij RSC Anderlecht. In de zomer van 2018 betaalde paars-wit drie miljoen euro aan SM Caen om de Kroaat vast te leggen. Zijn eerste twee competitiewedstrijden (op Kortrijk en thuis tegen KV Oostende) gaan ongezien goed. In beide wedstrijden maakt Santini een hattrick en ook de match nadien op Charleroi weet hij opnieuw te scoren. Na drie wedstrijden had Santini dus al 7 doelpunten op z'n teller staan. In de reguliere competitie deed hij er nog eens zeven bij en in de play-offs wist hij er ook nog twee te maken. In 39 wedstrijden scoorde Santini dus 16 keer. Geen slechte cijfers, maar Anderlecht was op zoek naar een ander type spits en dus mocht de Kroaat opnieuw vertrekken na één seizoen.

Op wereldreis

In de zomer van 2019 legt het Chinese JS Suning een bod neer van 5 miljoen euro voor de spits van paars-wit. Bij Anderlecht wordt er geen seconde getwijfeld en dus vertrekt Santini naar China. In z'n eerste seizoen speelt hij er dan ook meteen kampioen. De vreugde bij de Kroaat kan niet op, want hij verdient er ook zeer goed z'n boterham. Het was ook de eerste keer dat de club landskampioen werd, maar het plezier bleef niet duren. Santini kon er nog drie maanden spelen, maar nadien werd de club failliet verklaard. Dat zorgde ervoor dat Santini eind februari 2021 transfervrij naar z'n thuisland terug kon keren. Hij ging er voetballen voor NK Osijek.

Na een half seizoen in z'n thuisland heeft Santini het opnieuw gehad met de Kroatische competitie. Hij vertrekt opnieuw naar een exotische bestemming en gaat voor het Saudi-Arabische Al-Fateh spelen. Hij scoort er slechts 6 keer in 23 wedstrijden en dus is zijn de clubeigenaars en trainer Yannick Ferrera teleurgesteld. Ze laten hem na één seizoen dan ook al transfervrij gaan. Santini trok op 1 juli van dit jaar dan weer naar het Zwitserse FC Zürich. In de voorrondes van de Champions League wist hij er al te scoren tegen Qarabag FK, maar alsnog werd de ploeg van Santini uitgeschakeld. Ook in de Super League draait het momenteel niet goed voor Zürich, ze pakten namelijk slechts 1 op 9. Santini startte in alle duels op de bank, maar kreeg wel telkens een invalbeurt. Hopelijk voor hem kan hij zich in de basis knokken en zo het seizoen van FC Zürich wat opfleuren. We wensen hem veel succes.