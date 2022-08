Marc Brys stuurt OH Leuven op boksles in aanloop naar duel met Antwerp

OH Leuven en Royal Antwerp FC strijden dit weekend om de leidersplaats in de Jupiler Pro League.

Trainer Marc Brys traint normaal twee keer per dag met OH Leuven, maar om aan de hitte te ontsnappen laste hij een indoor boksles in.

“En eigenlijk zijn dat heel interessante trainingen, want het brengt balans en stabiliteit bij”, zegt Brys aan Het Nieuwsblad. “De meeste spelers vinden het leuk, als ze niet te veel klappen krijgen.”

“Wij hebben nog versterking nodig, maar die wedstrijd is vooral een goed moment om eens te testen in hoeverre onze principes stand kunnen houden. Die goeie start sterkt de groep in haar geloof, maar iedereen beseft dat het geen reden is om euforisch te doen.”