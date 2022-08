Van Bommel blij met nieuwe landgenoot op het middenveld: "Simpelweg gevraagd of hij naar ons wou komen"

Jurgen Ekkelenkamp koos gisteren voor Antwerp, terwijl hij al een akkoord had met Club Brugge. Maar uiteindelijk gaf de aanwezigheid van een Nederlandse trainer en technisch directeur de doorslag.

Dat beseft Van Bommel natuurlijk ook. Als landgenoot was het iets makkelijker. “We hebben natuurlijk meerdere keren contact gehad met ­Jurgen, zowel Marc Overmars als ik. En dan hebben we hem simpelweg gevraagd om naar ons te komen", lachte Van Bommel op zijn persconferentie in Noorwegen.

Overmars kent Ekkelenkamp ook nog van bij Ajax. "Het is een voordeel dat hij ons kent. We hebben hem uitgelegd hoe we willen spelen. Jurgen weet hoe we willen voetballen en voelt zich daar goed bij. Net als de supporters, blijkbaar. Het is leuk dat ze mij toezongen.”