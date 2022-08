Geraerts werkt al drie jaar aan professionalisering Union: "Iedereen deed hier wat hij wou"

Wie drie jaar geleden gezegd had dat Union SG het Schotse Rangers ging kloppen in de voorrondes van de Champions League was waarschijnlijk voor gek verklaard. Voor Karel Geraerts is die ontwikkeling echter geen verrassing.

Geraerts bleef Union trouw nadat Felice Mazzu vertrok. "Drie uur nadat Union op de hoogte was van de interesse van Anderlecht kreeg ik telefoon: 'Karel, wij willen doorgaan met jou als Felice vertrekt als hoofdcoach'. Daar bleek veel vertrouwen uit. Er wordt heel hard gewerkt achter de schermen om deze club te brengen waar ze naartoe wil. Daar bouw ik al drie jaar actief aan mee", zegt hij in HBvL. Want zo makkelijk was dat niet. “Drie jaar geleden was hier weinig discipline, iedereen deed wat hij wou. Stap voor stap hebben we dat proberen te keren. Zo vroegen we de spelers om voor de training verplicht een halfuur blessure­preventie te doen. In het begin was dat sleuren en trekken. Intussen is de cultuuromslag gemaakt. Van die beginperiode zijn hier nog alleen Kandouss en Teuma. Die waren hier een half jaar voor mij. Zij hebben mee die switch gemaakt. Ze hebben dat actief ondersteund en hebben ook meegedacht.”





