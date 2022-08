Analist ziet het beste Standard dit seizoen nog niet terugkeren: "Nieuwe eigenaars besturen met de handrem op"

Standard heeft nog maar één punt gepakt in zijn eerste twee wedstrijden en ontvangt straks Cercle Brugge, niet meteen de makkelijkste tegenstander. Ook analist en presentator Bart Raes gelooft niet dat de Rouches dit seizoen de kentering kunnen inzetten.

Standard heeft er al enkele moeilijke seizoenen opzitten en lijkt niet meteen in staat dat om te keren. "Daar ben ik het mee eens. Er is bitter weinig kwaliteit aan de huidige kern toegevoegd", zegt Raes in De Zondag. "Standard is al enkele jaren het spoor bijster. Onder de heerschappij van Venanzi is het altijd lastig geweest. Er zijn nu wel nieuwe eigenaars, maar die besturen nog met de handrem op."

"Op termijn zullen er financiële middelen vrijkomen, maar de fans zullen nog wat geduld moeten uitoefenen. Voor hen is het nagelbijten, want de meesten hebben de mooie periode in 2008 en 2009 nog meegemaakt. Ik hoop dat Standard de rug recht, want als er goed gevoetbald wordt, is het één van de leukste plekken om naar het voetbal te gaan kijken.”