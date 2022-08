Gouden raad? "Club zou zich beter richten op de Europa League en de Conference League"

Club Brugge heeft de voorbije jaren de nodige progressie geboekt, maar zit in de huidige situatie min of meer op een eindpunt.

Trudo Dejonghe, docent sporteconomie en abonnee bij Club Brugge, is duidelijk wat er moet gebeuren om een volgende stap te zetten. “Een nieuw stadion. In de huidige bouwvallige bunker kunnen de inkomsten niet meer omhoog”, vertelt Dejonghe aan Humo. “De prijs voor een pintje is van 2,80 naar 3,10 euro gegaan, maar met die 30 cent zal hij het tekort niet wegwerken.”

Een nieuw stadion is een helfboom, precies zoals de Ghelamco Arena dat was voor AA Gent. “Het zou Club toelaten zijn budget met 30 à 40 procent te verhogen. Dan nog komt het niet in de buurt van Ajax, maar kan het wel iets betekenen tegen Porto of Kopenhagen.”

Dejonghe heeft dan ook gouden raad voor zijn Club Brugge. “Manchester City en Real Madrid, de ploegen uit de grote money leagues, zullen altijd onbereikbaar blijven. Zeker nu het systeem van financial fair play wegens de coronacrisis tot 2025 is opgeschort. Club zou zich beter richten op de Europa League en de Conference League. Al zal het ook daar moeilijk gaan.”