OH Leuven geeft opnieuw een jeugdspeler een profcontract

Zowel Marc Brys als OH Leuven geven jeugdspelers de kans om zich te tonen. Zo heeft opnieuw een jeugdspeler een contract getekend bij de Leuvenaars.

Nachon Nsingi en Louis Patris, twee jeugdspelers van OH Leuven, vonden dit seizoen al de weg naar het doel. Mogelijks komt daar binnenkort Desmond Acquah bij. De jeugdspeler tekende zijn eerste profcontract bij de Leuvenaars.

“Ik ben hier bij de U15 aangekomen en sindsdien probeer ik stappen te zetten richting de eerste ploeg. Dit contract is een beloning voor al mijn harde werk. Dit seizoen hoop ik aan te sluiten bij de A-kern en misschien enkele invalbeurten of basisplaatsen mee te pikken”, zei Acquah tegenover de sociale mediakanalen van de club.

Ook Peter Willems is een tevreden CEO. “Desmond is een voetballer met veel technische vaardigheden. Hij heeft een goed overzicht op het spel en heeft een goede pass in de benen. We geloven in de kwaliteiten van Desmond en bewijzen het met dit contract.”