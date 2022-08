Dino Hotic spreekt over transfer van Cercle Brugge naar Union SG

In de wandelgangen is te horen dat Dino Hotic van Cercle Brugge in de belangstelling zou staan van Union SG.

De geruchten werden nog meer gevoed toen Hotic in de tribune gespot werd voor het duel tussen Union en Rangers, maar hij was daar met enkele andere spelers op uitnodiging van ex-ploegmaat Rabbi Matondo. “Union? Daar weet ik helemaal niks van”, zegt Hotic aan Het Laatste nieuws. “Kijk, ik ben speler van Cercle Brugge en zolang dat het geval is geef ik me volledig voor mijn team. Punt uit.” “Ik besef ten volle dat het dit seizoen nog niet echt lekker loopt, en ik trap een open deur in als ik zeg dat het wegvallen van Rabbi Matondo voor ons een enorme aderlating was. Met zijn snelheid en acties gaf hij ons voetbal dat extra pit. Maar met de jongens die er nu zijn, moeten we ook beter kunnen doen. Daarbij kijk ik evenveel naar mezelf als naar de anderen.”