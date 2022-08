Edward Still staat al onder druk: "Het zou niet normaal zijn als dat niet het geval was"

Edward Still vindt het 'normaal' dat hij en zijn mannen onder druk staan na een 0 op 6 en een verplaatsing naar Seraing die zaterdag op het programma staat.

Na twee nederlagen op rij staat Charleroi met de rug tegen de muur en moet het reageren op het veld van Seraing. Volgens Edward Still staat er 'vanzelfsprekend' druk op deze match. "Maar deze druk is een privilege. Als er geen druk zou zijn, zou ik hier niet zijn. Onder deze druk moeten we het beste in ons naar boven halen."

Ambities

"Eerlijk gezegd zou ik ongerust zijn moest er geen druk zijn. We hebben bepaalde ambities. We willen progressie maken in vergelijking met vorig seizoen", verkondigt Still. "Het is logisch dat twee nederlagen, en een ontgoocheling in een thuismatch terwijl we op papier de betere ploeg zijn, vragen oproepen."

"Het enige wat we kunnen doen, is antwoorden op het terrein", beseft de trainer van Sporting Charleroi. "En niet tijdens de week, in de pers of op sociale media."