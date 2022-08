OFFICIEEL Marc Brys in zijn nopjes met twee transfers van Club Brugge

Het is officieel. OH Leuven shopt bij Club Brugge en haalt Federico Ricca en Thibault Vlietinck naar Den Dreef.

Ricca speelde 54 wedstrijden voor Club Brugge waarvan 31 in de Jupiler Pro League, 10 in de UEFA Champions League en 3 in de UEFA Europa League. Ricca kwam 81 wedstrijden uit voor FC Malaga waarvan 43 in La Liga. Ricca voetbalde al een mooi palmares bijeen. Met Danubio FC werd hij Uruguayaans kampioen en bij Club Brugge maakte hij deel uit van de kampioenenploeg van de afgelopen drie seizoenen.

Coach Marc Brys kijkt uit naar de samenwerking: “Federico Ricca brengt ons een pak verdedigende ervaring bij en is linksvoetig. Ricca kan op meerdere posities in de verdediging uitgespeeld worden.”

Thibault Vlietinck speelde de afgelopen twee seizoenen op uitleenbasis voor OH Leuven waarin hij 35 wedstrijden speelde. De winger scoorde één doelpunt en gaf twee assists. Voor zijn uitleenbeurten speelde Vlietinck 27 wedstrijden voor Club Brugge, waarvan 5 in de UEFA Champions League.

Coach Marc Brys is blij om opnieuw met Thibault Vlietinck te kunnen werken: “Vlietinck speelde al twee seizoenen voor en we kennen elkaar door en door. Dankzij zijn komst hebben we nu extra mogelijkheden op de flank.”