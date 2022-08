🎥 Thalhammer wil niet dat Cercle gaat twijfelen: "KV Mechelen interessante tegenstander, we gaan kansen krijgen"

Dominik Thalhammer en Cercle hebben de opdracht om tegen KV Mechelen de twijfels weg te werken. Die zijn misschien wel enigszins opgedoken na de uitschuiver in Luik.

Het is een wisselvallig Cercle in de eerste weken van de competitie. Trainer Thalhammer kwam op zijn persbabbel nog eens terug op de nederlaag bij Standard. "Kunnen we beter? Ja. Was Standard zo veel beter? Neen. In de eerste helft waren ze wel beter, maar in de tweede helft hadden wij controle over de wedstrijd. Ik geef wel toe dat we nog aan bepaalde punten moeten werken."

Het is vooral kwestie om zich mentaal sterk te tonen, nu groen-zwart nog op zoek is naar een constante in de prestaties. "Ik weet uit ervaring dat je misschien wat begint te twijfelen na een nederlaag. Er is geen reden om te twijfelen. We moeten geloven in ons spel."

Uitkijken dus of Cercle tegen Mechelen weer kan aanknopen met een overwinning. "KV Mechelen is een interessante tegenstander", vindt de Oostenrijkse coach van de Vereniging. "Ze spelen vooral goed in de thuismatchen. Op verplaatsing hebben ze het al eens lastiger. Wij leden onze laatste thuisnederlaag in januari tegen Oostende, wij zijn dus ook echt sterk thuis."

Er zouden zaterdag dus zeker mogelijkheden moeten komen om weer een gooi te doen naar een driepunter. "Er liggen kansen voor ons op de momenten dat we de bal veroveren en er zijn ruimtes die we kunnen vinden. Het gaat een interessante wedstrijd worden, we zullen onze kansen krijgen."