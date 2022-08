📷 OFFICIEEL Westerlo schuift speler door naar Turkse competitie

KVC Westerlo zit met een reeks aan overbodige spelers. Eentje ervan kan nu richting Turkije, zo laat de club weten.

"Kader Keïta is getransfereerd aan Sivasspor. Wij bedanken hem en wensen hem het allerbeste", laat de club weten.

De 21-jarige middenvelder werd in 2019 weggehaald bij Lille. Hij speelde 55 keer voor Westerlo. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan FC Sion.

