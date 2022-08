Vrancken en Leye vol lof voor elkaar: "Beste tegenstander" en "Spelen in andere competitie"

Antwerp staat op kop, maar KRC Genk speelt misschien wel het beste voetbal van het moment. Na de wedstrijd in Waregem was er veel lof van beide coaches voor elkaar.

"Ik vind dit Zulte Waregem misschien wel de beste ploeg waartegen we al gespeeld hebben", aldus Wouter Vrancken in zijn analyse achteraf.

"Heel mijn ploeg speelde goed, niet enkel in balbezit. Ook in het druk zetten. En als iedereen zijn ding doet, dan werkt dat enthousiasme aanstekelijk."

Miljoenentransfer

Ook Mbaye Leye was duidelijk in zijn analyse: "Dit Genk is momenteel de beste ploeg van het land. Snelheid, kwaliteit, enthousiasme… ze hebben het allemaal."

"Ze spelen in een andere competitie, met miljoenentransfers. Ze zijn een maatje te groot voor ons. Maar tegen een ploeg als Genk moeten wij niet onze punten pakken."