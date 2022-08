Nog onduidelijk wat gaat gebeuren met youngster die op proef was bij KV Mechelen

Het is nog onduidelijk of het ook tot een transfer gaat komen van een youngster die bij KV Mechelen op proef was.

De speler in kwestie luistert naar de naam Bill Antonio, een 19-jarige flankspeler uit Zimbabwe Online postte de jonge voetballer al een foto van zichzelf Achter de Kazerne. Antonio, momenteel nog eigendom van het Zimbabwaanse Dynamos, zou drie weken op proef geweest zijn bij Malinwa. KV Mechelen zou wel overtuigd geweest zijn van zijn kunnen. Een transfer is dus afhankelijk van of er op clubniveau een akkoord bereikt kan worden. De eigenaars van Dynamos houden volgens The Herald voorlopig de lippen stijf of zo'n overstap er al dan niet komt. Verschillende mogelijkheden De transferperiode loopt uiteraard nog anderhalve week, maar ook een transfer in de winter behoort tot de mogelijkheden.