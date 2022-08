Marc Brys ambitieus voor treffen met Standard: "Gaan naar Sclessin om te winnen"

Na een 6/6 is OH Leuven opnieuw wat teruggezakt in de rangschikking met twee verliespartijen tegen Antwerp en Club Brugge. Zondagnamiddag wacht er met Standard een moeilijke verplaatsing.

Al is het Standard van dit en vorig jaar niet hetzelfde dan dat van enkele jaren geleden, winnen op Sclessin is nooit makkelijk. Standard heeft 4 punten uit 4 wedstrijden, allemaal behaald in het eigen stadion.

"Het is en blijft een traditieclub", opent OHL-trainer Marc Brys op de clubwebsite. "Er is een groot verschil tussen Standard thuis en Standard op verplaatsing dus het is niet evident om daar te winnen. Het stadion zit vol felle supporters die veel lawaau kunnen maken. Vooral voor de nieuwe jongens zal het misschien indrukwekkend zijn, maar we gaan ons niet laten doen. We trekken naar Sclessin om te winnen", besluit hij ambitieus.