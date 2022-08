Ewoud Pletinckx straalt na zege tegen Standard: "Dat was het doel vooraf"

OH Leuven won zondagavond met 1-3 op bezoek bij Standard. Een knappe overwinning voor Pletinckx en co.

Pletinckx is duidelijk tevreden met de overwinning. “We waren heel efficiënt vandaag,” vertelt hij op de website van de club. “Standard was eigenlijk de meest dreigende ploeg in de eerste helft. We creëerden weinig kansen, maar de kansen die we kregen, gingen er meteen in. Ideaal om met 0-2 de rust in te gaan.”

De tactiek die OHL toepaste kwam er niet toevallig. “We trainen er heel veel op en willen het ook blijven doen. Het kan wel eens misgaan, maar we hebben er ook al uit kunnen scoren.”

De rode kaart van Nsingi leek echter voor de nodige problemen te zorgen, maar OHL hield stand. “Door het wedstrijdverloop was het vooral belangrijk om in de tweede helft de organisatie goed te houden en niks weg te geven. Wat ook vrij goed gelukt is. Af en toe konden we er op de counter nog eens uitkomen met onze snelle jongens vooraan die dan het verschil kunnen maken.”

Het huidige puntenaantal brengt OHL op de vierde plek in de Jupiler Pro League. “9 op 15 was het doel vooraf. We verliezen twee keer tegen Antwerp en Club Brugge, wat op zich logisch is, maar toch waren we ook na die wedstrijden niet tevreden en dachten we dat er mogelijkheden lagen. Maar al bij al mogen we terugkijken op een geslaagde start van de competitie.”