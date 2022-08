📷 OFFICIEEL Offensief geweld voor OH Leuven is een feit

De 19-jarige Poolse spits Aleksander Buksa komt voor één seizoen op uitleenbasis van het Italiaanse Genoa FC.

Aleksander Buksa begon met voetballen bij Bronowianka Krakau en Akademia Pilkarska 21 alvorens zich in 2014 bij de Poolse topclub Wisla Krakau aan te sluiten. Hij kreeg in 2019 zijn eerste speelminuten in de Poolse Ekstraklasa en speelde 39 wedstrijden voor Wisla Krakau.

Buksa stapte in 2021 over naar het Italiaanse Genoa FC, waar hij voornamelijk voetbalde voor het U19-team dat uitkomt in de Primavera 1 reeks. Hij speelde ook vier wedstrijden in de Serie A. Aleksander doorliep alle Poolse nationale jeugdreeksen en is aanvalsleider van de Poolse U19 nationale ploeg.

In de deal is ook een aankoopoptie opgenomen. Coach Marc Brys is tevreden met zijn nieuwe spits. “Ik ben blij dat we met Aleksander Buksa onze eerste aanvallende versterking te pakken hebben. Buksa is een groot talent met een enorm potentieel.”