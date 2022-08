Spelersmeeting bij Standard: "Iedereen ergert zich aan twee spelers"

De overname van Standard leek voor een nieuwe wind te zorgen, maar voorlopig raken de Rouches geen meter verder.

Het enthousiasme waarmee Standard aan de partij tegen OH Leuven begon was bijzonder groot, maar uiteindelijk werd opnieuw verloren. 4 op 15 is het resultaat na vijf speeldagen.

“Defensief een drama en met Emond als verpersoonlijking van de offensieve onmacht. Er is gewoon een gebrek aan kwaliteit”, zegt Peter Vandenbempt bij Sporza.

“Deze week was er ook al een spelersmeeting op vraag van enkele ervaren jongens. Omdat ze zich ergeren aan het gedrag van Raskin en Amallah, twee bepalende spelers die weg willen.”

Het ongenoegen lijkt er net als de voorbije jaren. “De fans hebben de ploeg echt nog lang ondersteund, maar ook zij worden stilaan wanhopig. Wéér zijn ze teleurgesteld in het beleid. Eerst was er Roland Duchâtelet, dan Bruno Venanzi en nu Amerikanen. Je kan geen eigenaars blijven wegjagen, hé.”

Het is dan ook uitkijken welke transfers er nog komen, want een kwaliteitsinjectie is echt wel nodig. “Zeker als ze sportief beter willen doen dan een van hun andere clubs vorig seizoen. Toen degradeerde Genoa in Italië. Ik neem aan dat zo’n scenario voor Standard ondenkbaar is.”