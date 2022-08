OFFICIEEL: Club Brugge plukt Oekraïens talent weg bij Shakhtar Donetsk

Club Brugge neemt Oleksandr Yakymenko over van Shakhtar Donetsk. De winger - hij opereert bij voorkeur van op de rechterkant van het veld - wordt in zijn thuisland alvast als een groot talent gezien.

Yakymenko zal aanvankelijk ervaring en minuten moeten verzamelen met Club NXT in de Challenger Pro League. Al is het vanzelfsprekend de bedoeling dat hij op termijn de stap kan wagen naar de landskampioen.

Ready to give it all. 🇺🇦 Welcome to Club NXT, Oleksandr Yakymenko! 💪 #ClubNXT pic.twitter.com/nyFbMk0Ln4