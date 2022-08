Union werkt zijn thuiswedstrijden van de Europa League af in Leuven

Voor Union is het niet de Heizel geworden. Ze spelen hun thuiswedstrijden van de Europa League in het King Power at Den Dreef Stadion.

In de voorronde van de Champions League week Union voor zijn thuiswedstrijd al uit naar het stadion van OH Leuven. "De fans waren heel enthousiast over de verplaatsing naar Den Dreef", zegt CEO Philippe Bormans. "We zijn ook blij dat we een akkoord met OHL vonden. We huren het stadion voor de 3 thuiswedstrijden in de Europa League. Het toont wel nog eens aan dat we een nieuw eigen stadion nodig hebben."

Ook de CEO van OHL Peter Willems is enthousiast: "We helpen Union met plezier na de goede samenwerking tegen de Rangers. We zullen de buurt proactief betrekken en een deel van de opbrengst zal naar de buurt gaan. Samen zullen we er een mooi voetbalfeest van maken."