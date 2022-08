Club Brugge wil zijn middenveld nog verder versterken

Club Brugge wil zowel in de Jupiler Pro League, Champions League als de Croky Cup een belangrijke rol van betekenis spelen. Daarvoor hebben ze een brede kern nodig en spelers die op termijn niet alleen sportief, maar ook financieel meerwaarde kunnen bieden.

Volgens journalist David Van den Broeck heeft Club Brugge zijn oog laten vallen op Raphael Onyedika. Een 21-jarige middenvelder van FC Midtjylland die dit seizoen 6 wedstrijden speelde voor de Denen. Volgens Transfermarkt.com heeft de middenvelder een transferwaarde van 5 miljoen euro en hij ligt nog onder contract tot medio 2026. Club Brugge zal dus stevig in de buidel moeten tasten om hem los te weken.

#clubbrugge toont nu ook interesse in Raphael Onyedika (21), defensieve middenvelder van Midtjylland. Het is een van de pistes op die positie. De Nigeriaan was ook al in beeld bij Milan.