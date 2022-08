Mignolet en Vanaken reageren op loting: "De beste poule die we konden loten"

Club Brugge kent sinds donderdagavond zijn tegenstanders in de groepsfase van de Champions League.

Hans Vanaken ziet een groot gevaar in deze loting. “Makkelijker dan anders, maar dat is net gevaarlijk”, zei Vanaken aan Het Laatste Nieuws. “Man City en PSG komen naar hier met het gevoel: 'Dat zetten we later nog wel recht.' Dat zullen deze ploegen niet hebben.”

Toch opent dergelijke loting de nodige perspectieven. “Grote sterren zullen we niet zien. Maar het is wel een fantastische uitdaging”, besloot Vanaken.

Ook Simon Mignolet denkt er het zijne van. “De beste poule die we konden loten. Met mogelijkheden tegen elke club, ook al zijn wij nog steeds de kleinste. Doorstoten naar de Europa League zou op zich al fantastisch zijn. Maar de tweede ronde van de Champions League halen is na deze loting sowieso de ambitie. We zetten elk jaar een nieuwe stap en dat moet nu opnieuw zo zijn.”