Officieel: Antwerp laat sterkhouder niet gaan en verlengt contract tot 2026

Daags na de ontgoochelende uitschakeling tegen Istanbul BB in de Conference League, valt er goed nieuws te melden vanuit Antwerp.

The Great Old maakte namelijk vrijdagavond bekend dat het contract met doelman Jean Butez verlengd is tot 2026. Daarmee is er meteen een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen tussen Butez en Antwerp.

De doelman die in 2020 overkwam van Moeskroen had al laten blijken dat hij graag op de Bosuil wou blijven maar blijkbaar wou hij toch wel een loonsverhoging om zijn sterke prestaties in de verf te zetten.