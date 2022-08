Club Brugge en Union kennen hun Europese kalender: Club begint thuis tegen Leverkusen

De UEFA heeft zaterdagochtend het schema voor de groepsfase van de Europese competities bekendgemaakt. Club Brugge begint hun Champions League-campagne op woensdag 7 september om 21.00 uur thuis tegen Bayer Leverkusen.

De Belgische kampioen reist op 13 september (21.00 uur) voor de tweede speelddag af naar Porto. Daarna volgen er twee wedstrijden tegen het Atlético Madrid van Yannick Carrasco en Axel Witsel. Op 4 oktober (21.00 uur) thuis en 12 oktober (18.45 uur) in de Spaanse hoofdstad.

Op 26 oktober (18:45 uur) is blauw-zwart gastheer van Porto. Zij ronden deze fase af op 1 november (18:45 uur) in Leverkusen.

Union

Union Saint-Gilloise speelt op donderdag 8 september (18.45 uur) zijn eerste wedstrijd van de groepsfase van de Europa League in en tegen Union Berlin. De Belgische vice-kampioen, die zijn thuiswedstrijden in Leuven speelt, ontvangt op 15 september (21:00 uur) Malmö. Daarna zijn er dan twee duels tegen Braga, 6 oktober (21.00 uur) in Portugal en 13 oktober (18.45 uur) in België.

De Brusselaars reizen op 27 oktober naar Malmö (18:45 uur) voordat ze deze eerste fase beëindigen met een thuismatch tegen Union Berlin op 3 november (21:00 uur).