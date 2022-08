RSCA Futures (met Anouar Ait El Hadj) vermijdt in extremisch eerste nederlaag van het seizoen tegen SK Beveren

De beloften van Anderlecht namen het vandaag op tegen SK Beveren in het Koning Boudewijnstadion voor een wedstrijd in 1B. De bezoekers uit Beveren gingen op zoek naar hun eerste overwinning van het seizoen.

RSCA Futures nam het vandaag op tegen SK Beveren voor een spannende wedstrijd in 1B. De beloften van Anderlecht begonnen heel goed aan de wedstrijd en Lucas Stassin had al vroeg in de wedstrijd de kans om paars-wit op voorsprong te trappen. Hij ging mooi langs doe doelman van Beveren, maar wist de uitgelezen kans niet te benutten. Iets later was het wel raak na een mooie combinatie tussen Ait El Hadj en Colassin. El Hadj, die voor diciplinaire redenen naar de beloften werd gestuurd, haalde mooi uit. Zijn schot week af, maar toch was Reus een eerste keer geklopt.

Twee minuten na de voorsprong voor Anderlecht zette Daniel Maderner de bordjes alweer op gelijke hoogte. Het doelpunt kwam een beetje uit het niets aangezien de beloften van paars-wit echt wel de betere ploeg waren. Ook in de tweede helft was RSCA Futures de gevaarlijkste ploeg, maar toch waren het de bezoekers die nog eens konden prikken. Joachim Van Damme zette SK Beveren op een 1-2 voorsprong. In het absolute slot, minuut 95, wist Anderlechtspeler Mohamed Bouchouari de 2-2 op het bord te zetten. Zo verloren de beloften van Anderlecht nog steeds niet en wist SK Beveren nog steeds niet te winnen.