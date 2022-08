Weerzien van Mazzù met Union als Anderlecht-coach: "Ik verwacht geen bepaald onthaal"

Het wordt bijzonder, zondag in het Dudenpark. Het weerzien tussen Union en Felice Mazzù staat op het programma. Laatstgenoemde zal daar actief zijn in de functie van Anderlecht-coach.

Bij datzelfde Anderlecht is het ondertussen nog bekomen van het feestgedruis na de kwalificatie voor de Conference League. RSCA is wel diep moeten gaan, tot aan de strafschoppenreeks. "Ik heb liever kwalificatie na 120 minuten dan uitschakeling na 120 minuten. Met het oog op zondag maakt dat het op mentaal vlak veel gemakkelijker", aldus Mazzù.

Twee beste jaren

Hij heeft dus al eens vooruitgekeken naar zondag, wat voor hem een speciale dag moet worden. "Het zal bijzonder zijn in het begin. Nadien moet je snel de knop omdraaien en zal het een match als een andere zijn. Het zal zeker speciaal zijn, die twee jaar bij Union blijven me bij. Tot op de dag van vandaag zijn dat de twee beste jaren die ik als coach gekend heb."

De vraag is: wacht er hem ook een mooi onthaal? De band met zijn voormalige spelersgroep en de Union-supporters was top, maar zijn vertrek deed de relaties tussen de twee Brusselse clubs toch wat verzuren. "Ik verwacht me aan geen bepaald onthaal."

Lof voor ex-assistent

En waar verwacht Mazzù zich aan op sportief vlak? "Aan een zeer sterke tegenstander. Karel Geraerts is op weg om een grote trainer te worden. Vorig seizoen heeft Union elke keer van Anderlecht gewonnen. We hopen dat het deze keer anders zal zijn."