OFFICIEEL: Landry Dimata zet zijn carrière verder in Nederland

NEC heeft zich dinsdag versterkt met spits Landry Dimata. Het gaat om een tijdelijke overgang.

De 24-jarige Dimata wordt door NEC voor één seizoen gehuurd van Espanyol. Hij speelde eerder voor KV Oostende, Anderlecht en was in de Bundesliga actief voor VfL Wolfsburg. Bij Espanyol heeft hij nog een contract tot 2024.

NEC volgde Dimata al jaren, vertelt technisch directeur Ted van Leeuwen. "Maar het leek lange tijd onmogelijk om hem naar Nijmegen te halen. Hij combineert snelheid met een goede balcontrole en is een van de beste koppers in de Spaanse La Liga. Een ernstige knieblessure speelde hem in het verleden parten, maar hij is nu klaar om zijn kwaliteiten te tonen bij NEC."