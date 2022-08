Zulte Waregem zal het even zonder zijn smaakmaker Alieu Fadera moeten doen

Alieu Fadera kent een prima seizoensbegin bij Zulte Waregem, maar zal nu wel een aantal dagen verplichte rust moeten nemen.

In het duel met Cercle Brugge moest Fadera naar de kant. Nader onderzoek bleek dat hij een hersenschudding had opgelopen. Voor de 20-jarige Gambiaan zit er niets anders op dan even een aantal dagen rust te nemen.

De jonge winger kent een sterk seizoensbegin met Zulte Waregem. In zes wedstrijden vond hij al tweemaal de weg naar doel en gaf drie assists.