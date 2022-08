Transfernieuws en Transfergeruchten 31/08: Januzaj - Trebel - Diawara - Shved

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 31/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Januzaj - Trebel - Diawara - Shved

Transfervrije Adnan Januzaj is in Spanje om transfer af te ronden

Adnan Januzaj kent nieuwe bestemming en blijft in de Spaanse competitie. De Belgische flankspeler is sinds eind juni einde contract bij Real Sociedad en gaat vandaag zijn medische testen bij Sevilla uitvoeren. (Lees meer)

'Kv Mechelen vindt oplossing voor ongewenste flankspeler'

Volgens Het Laatste Nieuws hebben KV Mechelen en Shakthar Donetsk een akkoord over de transfer van Maryan Shved. De flankspeler is momenteel in zijn thuisland om medische testen af te leggen en de overstap naar Donetsk af te ronden. (Lees meer)

'Anderlecht op een zucht van nieuwe middenvelder'

Amadou Diawara wordt zo goed als zeker een nieuwe speler van Anderlecht. De 25-jarige Guineeër komt bij AS Roma weinig in actie en hoopt in Brussel opnieuw speelminuten te kunnen maken. (Lees meer)