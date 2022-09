Transfernieuws en Transfergeruchten 01/09: Vertonghen - Custovic - Sebaoui - Shved - Sissako

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 01/09 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Vertonghen - Custovic - Sebaoui - Shved - Sissako

Jan Vertonghen gaat naar Anderlecht

Jan Vertonghen is omtrend 11u15 deze middag geland in Zaventem. De verdediger is rond met Anderlecht en legt er vandaag zijn medische testen af. Dan zal hij ook zijn handtekening zetten onder een contract voor twee jaar. (Lees meer)

OFFICIEEL Standard heeft een oplossing voor Moussa Sissako

Moussa Sissako is niet langer een speler van Standard, zo laat de club op zijn officiële kanalen weten. (Lees meer)