Deal komt erdoor: Vertonghen geland op Zaventem en gaat tekenen bij Anderlecht

Jan Vertonghen is omtrend 11u15 deze middag geland in Zaventem. De verdediger is rond met Anderlecht en legt er vandaag zijn medische testen af. Dan zal hij ook zijn handtekening zetten onder een contract voor twee jaar.

Uiteraard was hij een opvallende verschijning toen hij aan band 8 op Zaventem zijn bagage ging ophalen. Vertonghen heeft een persoonlijk akkoord met Anderlecht en ook met Benfica zijn de laatste details opgeklaard. Deze namiddag legt hij zijn medische testen af, waar geen problemen bij verwacht worden. De Rode Duivel brengt uiteraard een schat aan ervaring mee naar Anderlecht. Slechter nieuws is het natuurlijk voor Hannes Delcroix. Met Vertonghen komt er nog een linksvoetige verdediger, terwijl ook Wesley Hoedt en Moussa N'Diaye linkse poten zijn. Maar paars-wit oordeelt dat er genoeg matchen zijn om iedereen te laten spelen. Mogelijk is hij ook een concurrent voor Hoedt trouwens.