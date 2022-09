Antwerp heeft vandaag nog moeilijk dossier op tafel liggen: Dwomoh wil nog transfer

Pierre Dwomoh wil vandaag nog weg bij Antwerp. De 18-jarige middenvelder zit in de B-kern van The Great Old, maar daar zijn ze niet direct gemotiveerd om hem te laten vertrekken.

Antwerp betaalde twee miljoen aan Genk voor Dwomoh, die gezien werd als een heel groot talent. Maar wel eentje met een handleiding. En dus zette Mark van Bommel hem begin dit seizoen uit de A-kern. Antwerp wou hem echter liever verhuren dan verkopen. Er bleven veel clubs geïnteresseerd, maar het meest concreet is FC Porto. Die willen hem echter kopen en de entourage van Dwomoh zit vandaag nog met het clubbestuur samen. Ze willen een oplossing, want bij Antwerp heeft hij geen speelminuten in het verschiet.