Akkoord tussen Jan Vertonghen en Anderlecht!

De voorbije uren werd het bevestigd: Jan Vertonghen tekent bij Anderlecht. De 35-jarige verdediger arriveerde donderdag in België en komt over van Benfica waar hij niet meer aan spelen toe kwam.

Hij gaf de aftrap nog niet tegen AA Gent omdat Vertonghen nog aan het onderhandelen was met het bestuur.

Maar de supporters van Anderlecht mogen gerust zijn: Fabrizio Romano kondigt aan dat er een akkoord is bereikt. Anderlecht is dichter dan ooit bij het behalen van één zijn opmerkelijkste transfers van de afgelopen jaren.

Anderlecht are finally set to sign Jan Vertonghen, deal agreed and now set to be completed. 🚨 #DeadlineDay #Anderlecht pic.twitter.com/5jrRWLE7Eu