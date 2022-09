OFFICIEEL: Beerschot huurt spits bij Charleroi, die pas in januari in België aankwam

Beerschot huurt spits Nauris Petkevicius van Charleroi voor één seizoen. De 22-jarige Litouwer is A-international voor zijn land en trok in januari 2022 naar Charleroi

Petkevicius begon zijn carrière bij Stumbras in eigen land. In 2017 zette hij de stap naar Lille in Frankrijk. Na een tussenstop van opnieuw één seizoen in Litouwen, waar hij 16 goals maakte in 33 wedstrijden, trok hij in januari richting Charleroi.

“Ik ben heel erg blij om te kunnen tekenen bij Beerschot”, vertelt de nieuwe centrumspits. “Ik wou echt graag naar hier komen. Het is een grote club, het is in België en was echt onder de indruk van het publiek de laatste keer dat ik hier was. Ik zat op de bank toen we hier vorig seizoen met Charleroi kwamen spelen. Het geluid dat toen van de tribunes kwam bij een goal was ongelooflijk. Ik krijg kippenvel als ik daaraan terugdenk.”

“Laten we hopen dat ik ook zo een gejuich kan inzetten”, knipoogt de Litouwer. “Ik kan mij wel vinden in het aanvallend voetbal waar de coach voor staat. De ploeg boven het individu plaatsen, is naar mijn mening hoe voetbal gespeeld moet worden. Hard werken in de komende weken om aan te tonen dat ik hier een plaats verdien en om mezelf te bewijzen, is dus de boodschap.”

“Nauris past perfect in ons systeem”, vindt technisch coördinator Gyorgy Csepregi. “Hij is een hardwerkende speler met veel loopvermogen. Iemand die graag druk vooruit zet en werkt voor de ploeg. Hij past ook in onze visie waarbij we jonge talentvolle spelers aantrekken. In Nauris zijn geval gaat dat ook gepaard met ervaring bij Lille en Hegelman (Litouwen) waar hij 46 matchen speelde de afgelopen seizoenen.”