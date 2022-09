OFFICIEEL : KV Mechelen speelt Marian Shved kwijt

Marian Shved keert terug naar zijn geboorteland en gaat aan de slag bij Shakhtar Donetsk. De 25-jarige outfielder tekende donderdag een contract voor vijf seizoenen bij de Oekraïense topclub. Shved heeft de afgelopen weken geweigerd voor Mechelen te spelen om een transfer af te dwingen.

Hij kwam in totaal 62 keer in actie voor Mechelen en kwam daarin tot acht goals en zes assists.

⚒ Marian Shved joins Shakhtar! Welcome to the team! 🧡



Midfielder signed a 5-year contract.



Find out more: https://t.co/KsKUBaYlF4.