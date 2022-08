Brian Priske komt shoppen bij Antwerp FC, al zal The Great Old daar niet rouwig om zijn

Royal Antwerp FC heeft nog enkele spelers in de kern die beter naar de uitgang begeleid worden voor het einde van de zomermercato.

Zo is Viktor Fischer één van de pionnen op overschot bij The Great Old. Volgens Het Nieuwsblad krijgt het daarbij een helpende hand van Brian Priske.

De Deense ex-coach van Royal Antwerp FC is nu aan de slag bij Sparta Praag. Hij heeft de nodige interesse laten blijken in zijn ex-speler van bij Antwerp na een moeizame start en de uitschakeling in de Conference League.

Er zou volgens de krant wel nog geen officieel bod op de Bosuil binnengelopen zijn voor Fischer. Afwachten of dit concreet wordt dus, maar op het einde van een mercato kan het plots snel gaan.