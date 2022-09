Vorig weekend nog de held van de RSCA Futures, nu naar de Eredivisie

Afgelopen weekend was hij nog de held van de RSCA Futures met een goal in de allerlaatste minuut tegen SK Beveren. Maar enkele dagen later gaat Mohamed Bouchouari nu zijn geluk beproeven in Nederland.

Toch wel een opvallende transfer, want Bouchouari was basisspeler bij de RSCA Futures in de Challenger Pro League. De 21-jarige verdediger speelde er vooral op de linkerflank, al is hij op zijn best als rechtsachter. Nu kiest hij dus voor een jaartje FC Emmen in de Eredivisie. Bouchouari kreeg zijn jeugdopleiding bij Beerschot, Zulte Waregem, PSV en Anderlecht. Hij speelde een seizoen voor FC Dudelange toen Emilio Ferrera daar coach was, maar keerde in 2020 terug bij paars-wit. Mohamed Bouchouari est prêté une saison au FC Emmen. Veel succes, Bouch. 🟣⚪️ pic.twitter.com/xytcrRIUNA — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) August 31, 2022