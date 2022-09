Janssen begint vlot de weg naar doel te vinden voor Antwerp: "We hebben zo'n goed team dat het niet uitmaakt wie waar speelt"

Vincent Janssen heeft de blessure van Michael Frey zonder problemen opgevangen. Tegen Union maakte hij zijn tweede en derde goal van het seizoen. De Nederlander begint zich in zijn sas te voelen bij Antwerp.

De goals bleven een tijdje uit. "Maar daar heb ik mezelf nooit druk in gemaakt", aldus de spits. "Ik mocht vorige week pas de eerste keer aan de match beginnen en dat is toch het beste voor mij. Als de goals dan volgen, is dat des te beter. Een doelpuntendroogte is niet het einde van de wereld. En als je de eerste maakt, kan het snel gaan."

Mark van Bommel paste zijn systeem ook aan. Hij heeft duidelijk ook al een klik met zijn landgenoot, Jurgen Ekkelenkamp. "Jurgen was twee keer belangrijk met twee assists. We hebben zo'n goed team dat het niet echt uitmaakt wie op welke positie speelt of in welk systeem we spelen. Het heeft wat tijd nodig gehad, maar nu is er echt een goede klik in het team.”