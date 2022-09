Anderlecht krijgt voorwaardelijke boete van UEFA, Antwerp krijgt een waarschuwing

De Club Financial Control Body van de UEFA heeft gepubliceerd welke clubs er niet in geslaagd zijn om aan de verplichte break-even-vereisten te voldoen. Anderlecht en Antwerp zijn daar bij.

De UEFA heeft een lijst bekend gemaakt met voetbalclubs die niet in orde zijn met de financiële afspraken. PSG en Juventus zijn daar bij. PSG krijgt een straf van 65 miljoen euro, maar moet daar maar 10 miljoen van betalen. Barcelona en Manchester City zijn volgens de UEFA wel in orde.

Ook twee Belgische clubs worden dus genoemd. Anderlecht krijgt een voorwaardelijke boete van 100.000 euro maar ontloopt die boete als het zijn dossier nog in orde krijgt. Daar is men bij Anderlecht wel vrij zeker van.

Ook Antwerp krijgt dus een waarschuwing. De UEFA herinnert Antwerp er aan dat de uitzonderingen die van kracht waren tijdens de coronacrisis niet meer zullen gelden in 2023. "Deze clubs worden gevraagd om bijkomende informatie te geven over hun financiën en zullen de komende tijd van dichtbij gevolgd worden". In deze categorie worden ook Barcelona en Manchester City genoemd.