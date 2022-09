Van der Heyden ziet het goed komen met Union: "We moeten hier geen drama van maken"

Het verlies tegen Antwerp kwam aan als een tik bij Union. Siebe Van der Heyden weigert echter om het groter te maken dan het is. Union laat immers nog steeds mooie dingen zien.

Van der Heyden kon de nederlaag wel plaatsen. “Kijk, na de nederlaag tegen Antwerp deden velen alsof we alles verloren hadden en alsof we laatste stonden. Als je naar het klassement kijkt, zie je nochtans dat we nog steeds op een mooie plek staan. We moeten hier echt geen drama van maken", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

En de kleedkamer staat nog steeds mentaal sterk. “Dat was inderdaad vorig jaar zo, en ik denk dat het dit seizoen nog steeds het geval is. De jongens zijn allemaal mentaal sterk en iedereen die bij Union speelt heeft de ingesteldheid om er elke wedstrijd voor de volle 100 procent ­tegenaan te gaan. Elke speler hier heeft de drive om te blijven werken. We moeten gewoon de knop omdraaien, want zondag is er ­alweer een nieuwe wedstrijd tegen Zulte Waregem. Daarin moeten we koste wat het kost opnieuw voor die drie punten gaan.”