Analist snoeihard voor Rode Duivels: "Zelfs geen outsider meer op het WK"

De transfers van de Rode Duivels deze zomer waren opvallend. Voor oud-bondscoach Walter Meeuws echter vooral de transfers die er niet kwamen...

In de aanloop naar het WK in Qatar is het belangrijk dat de Rode Duivels voldoende ritme opdoen. De komst van Rode Duivels in de Jupiler Pro League is daarom zeer positief.

“Was ik de bondscoach, ik zou zeer tevreden zijn. Het alternatief was met hun gat op de bank zitten. Dan waren ze zéker niet op niveau geweest in Qatar. Neen, ik ben er wat onze verdediging betreft gerust op: aan hen zal het niet liggen”, zegt Meeuws aan Het Nieuwsblad.

Vooral offensief lijkt er een probleem te zijn volgens Meeuws. “Eden Hazard had beter een voorbeeld genomen aan Vertonghen. Ik bedoel niet dat hij bij Anderlecht of Club Brugge moest tekenen, maar hij had een stap terug moeten zetten. Hazard mag al maanden niet meer meedoen bij Real Madrid, terwijl je op zijn leeftijd net nood hebt aan je wekelijkse wedstrijd. En dan is Romelu Lukaku ook nog eens op de sukkel met blessures.”

De conclusie is dan ook hard. “Waren we op de vorige toernooien nog favoriet, dan zijn we nu niet eens outsider. Dat zeg ik niet omdat Alderweireld, Boyata en Vertonghen in België actief zijn. Integendeel: zij maakten de juiste keuze. Anderen...”