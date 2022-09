Boskamp laat zich uit over komst Vertonghen: "Verdediging is niet het probleem"

Vrijdag stelde RSC Anderlecht Jan Vertonghen officieel voor als nieuwe speler voor de komende twee seizoenen.

Analist Johan Boskamp zag dat Anderlecht op die manier in het voetspoor van Antwerp en Brugge volgde. Zij haalden Toby Alderweireld en Dedryck Boyata binnen.

“Ze konden niet achterblijven zeker? Jantje Vertonghen moet er de nieuwe leider worden. Wat geen goed nieuws is voor Wesley Hoedt. Aan de verdediging lag het nochtans niet de laatste weken. Hun middenveld en het gebrek aan scorend vermogen vind ik een veel groter probleem. De komst van Jantje lijkt me dus vooral een prestigezaak. Maar wel mooi voor hem om terug in België te zijn”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Volgens Boskamp heeft de transfer wel degelijk met de Rode Duivels te maken. “Hij is een echte patriot. Die wil voetballen om in topvorm te zijn voor het WK. En als ik beelden van Jan zie, dan ziet hij er ook messcherp uit. Het was gewoon tijd om te vertrekken bij Benfica. Daar moest hij vijftig meter voor zijn goal spelen. Dat is niets meer voor hem. Maar bij het Anderlecht van Mazzu zie ik hem nog makkelijk vijf jaar meedraaien.”