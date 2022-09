Slechts één Limburger aan de aftrap van de Limburgse derby? "Vijf jaar bij Genk gespeeld"

Straks spelen Racing Genk en STVV in de Jupiler Pro League de Limburgse derby. Het gaat daarin om veel meer dan de drie punten.

Bij STVV zal met Wolke Janssens normaal slechts één Limburger in het basiselftal staan. Bij Racing Genk geen enkele.

“Voor mij is dit de match van het jaar”, zegt Janssens aan Het Belang van Limburg. “Vergeet niet dat ik in mijn jeugdjaren nog vijf seizoenen voor KRC Genk gespeeld heb. Veel van mijn vrienden en familie zijn ook Genk-supporter. Als Limburger leeft deze wedstrijd als geen ander. Maar ook de Japanners kennen het belang van deze match, hoor. Dat hoef ik hen niet uit te leggen.”

In dit soort wedstrijden is alles mogelijk. “Hun 15 op 18 had eigenlijk 18 op 18 moeten zijn, ook in Brugge verdiende Genk het om te winnen. Zij zijn favoriet, maar als we de vechtersmentaliteit van tegen KV Mechelen kunnen etaleren, is er iets mogelijk. We zullen op scherp staan. Zoals de coach ons ook vorig jaar scherp kreeg voor de derby in Genk. Met het gekende resultaat. We moeten niet te veel nadenken en niet te veel respect tonen. Alleen dan kunnen we iets rapen.”