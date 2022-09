'Dieng legt aanbod van Royal Antwerp FC naast zich neer'

Aanvaller Bamba Dieng werd de voorbije twee dagen in verband gebracht met een transfer naar The Great Old.

De speler van Olympique Marseille zit in moeilijke papieren. Hij leek op weg naar Leeds United, maar op de luchthaven voor zijn vlucht naar Engeland kreeg hij een beter aanbod van Nice. Hij draaide zijn kar en ging medische proeven afleggen bij Nice. Die draaiden echter op een fiasco uit op deadline day, waardoor ook de transfer naar Leeds gaan vliegen was. Dit weekend werd Dieng gelinkt aan een transfer naar Antwerp. Op de Bosuil zouden ze 7 miljoen euro neertellen voor de spits die de geblesseerde Michael Frey moest vervangen. Volgens L’Equipe heeft de speler nu zelf beslist dat hij niet naar Antwerp wil komen. Beide clubs hebben dan ook geen kans gehad om met elkaar te onderhandelen. Nochtans, zo schrijft de sportkrant, kreeg Dieng in Antwerpen een fors loon en garanties op speelminuten.