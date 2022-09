Serge Gumienny zag het gebeuren: "Grootste arbitrale blunder van het seizoen"

Elke week kijkt oud-scheidsrechter Serge Gumienny naar het Belgische voetbal, op zoek naar fouten van de scheidsrechters.

Dit weekend begint zijn verhaal in de Brugse derby. “Daar had Lawrence Visser altijd rood moeten trekken voor de aanslag van Cercle-speler Marcellin op Club-middenvelder Nielsen. Onbegrijpelijk ook dat de VAR daar niets deed”, zegt Gumienny in Het Belang van Limburg.

“Dit was donkerrood, een tackle met zo'n intensiteit op kniehoogte is een doodschop. Voor mij is dit de grootste arbitrale blunder van het seizoen tot dusver. Ik ben benieuwd welke uitleg het Referee Department hieraan gaat geven.”

Ook over de vermeende elleboog van Konaté op El Khannous heeft Gumienny wat te zeggen. “Ik kan maar niet begrijpen dat een ervaren ref/VAR als Verboomen hier tussenbeide komt. Een VAR mag dat toch enkel doen bij een 'clear and obvious error'? Terwijl dit niet meer was dan een fait divers. Het sterkt de prestatie van Vergoote alleen maar door bij zijn beslissing te blijven, want de psychologische druk moet op dat moment enorm geweest zijn.”