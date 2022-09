Antwerp ontbindt contract verdediger om hem vrije transfer te geven

Antwerp heeft in onderling overleg het contract van Junior Pius ontbonden, weet Het Nieuwsblad. De Nigeriaanse verdediger kwam niet meer in de plannen van The Great Old voor.

Pius zit al een tijdje in de B-kern van Antwerp. Vorig seizoen werd hij na de winterstop nog uitgeleend aan STVV, waar hij 16 wedstrijden mocht spelen. Bij Antwerp is hij niet verder gekomen dan acht gespeelde wedstrijden sinds zijn komst in 2019. Pius kan nu dus rustig op zoek naar een andere club, die hem transfervrij kan aanwerven. De 26-jarige centrale verdediger had nog een jaar contract bij Antwerp.