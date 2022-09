Drukke deadline day bij Westerlo: Kemphanen huren middenvelder bij Braga

Na Nacer Chadli bleken ze bij Westerlo nog niet klaar te zijn met de versterkingen. Ze zullen dit seizoen ook een middenvelder huren van Braga.

KVC Westerlo is zeer actief op de transfer deadline day. Naast Nacer Chadli hebben ze met Lucas Mineiro opnieuw een nieuwe huurdeal afgesloten. Mineiro komt dit seizoen over van Braga en de Kemphanen hebben ook een aankoopoptie in de deal.

De 26-jarige Braziliaan staat liefst opgesteld als defensieve middenvelder. Vorig jaar ging hij voor 1,5 miljoen naar Braga. Voordien speelde hij bij Braziliaanse clubs en bij het Portugese Gil Vicente. Dit seizoen kwam hij nog niet in actie bij Braga.