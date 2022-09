Wil Kortrijk-aanvaller toch nog transfer forceren? Hij verscheen alvast niet op training

Geen Faïz Selemani te zien vandaag op training bij KV Kortrijk. De sterspeler van de West-Vlaamse ploeg hoopt nog op een transfer in de laatste uren.

De Comorese aanvaller heeft al langer duidelijk gemaakt dat hij wil vertrekken, maar tot nu toe kwam er geen bod binnen dat Kortrijk wou aanvaarden. Er was wel schuchtere interesse vanuit de woestijn, maar niks heel concreet.

Genk was dat wel, maar de onderhandelingen sprongen af op de looneisen van Selemani. Of er nu nog iets inzit, zal in de komende uren duidelijk moeten worden.