Komt er nog versterking bij Essevee op deadline day? "Kunnen nog wel offensieve slagkracht gebruiken"

Mbaye Leye heeft voorlopig amper vijf punten met Zulte Waregem, waardoor Essevee helemaal onderaan het klassement staat.

Zulte Waregem zal ook dit seizoen zeker moeten strijden om zo snel mogelijk onderin weg te gaan raken, zoveel is duidelijk.

Al was het programma moeilijk de eerste weken en komen de matchen waarin de punten moeten gepakt worden nu pas.

Slagkracht?

Maar toch: wat extra mogelijkheden zouden zeker niet misstaan. "We zijn zeker op de goede weg, maar we kunnen wel nog wat extra offensieve slagkracht gebruiken."

"Dit is de juiste mentaliteit en het seizoen is nog heel lang", aldus Mbaye Leye in zijn persbabbel bij Sporza na de wedstrijd tegen Union.