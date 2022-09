Icoon van Antwerp, maar werkzaam bij Bayer Leverkusen: "Club is niet het zwakke broertje in de CL" en "Ik vind Antwerp nog sterker"

Hans-Peter Lehnhoff is al 22 jaar teammanager bij Bayer Leverkusen, maar de ex-middenvelder van Antwerp volgt het Belgische voetbal ook nog op de voet. En hij heeft er ook een uitgesproken mening over.

Leverkusen staat volgens hem niet voor een makkelijke verplaatsing. "Ik heb de spelers al verwittigd voor de sfeer in Jan Breydel, want ik weet dat het er warm kan worden", zegt hij in Het Nieuwsblad. "En Club Brugge heeft ook een goeie ploeg. Ik zou zeggen dat het ­fiftyfifty wordt. En niet alleen in ­déze match. Ik vind Club Brugge allerminst het zwakke broertje, de vier ploegen in onze poule zijn aan elkaar gewaagd.”

Maar hij heeft ook groot respect voor wat Gheysens en Overmars bij Antwerp hebben klaargespeeld. "Op dit moment vind ik Antwerp de beste ploeg van België. Met veel dank aan Marc Overmars, maar dus ook aan Paul Gheysens. Je moet het maar doen, iemand binnenhalen die zo vernederd werd in eigen­ land. Chapeau. Ik zie het wel gebeuren dat ze straks kampioen spelen. In '88 speelden wij de titel nog kwijt aan Club Brugge, het zou geweldig zijn mocht het straks wel lukken.”